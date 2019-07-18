Любовь Соболь стала самым упоминаемым независимым кандидатом в депутаты Мосгордумы

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь стала самым упоминаемым кандидатом в депутаты Мосгордумы в поисковых запросах «Яндекса» за последний месяц. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центра изучения новых коммуникаций.

В пятерку лидеров по упоминаемости в запросах «Яндекса» также вошли независимые кандидаты Илья Яшин, Александр Соловьев, Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Все они получили отказ в регистрации на выборы.

Соболь стала лидером по числу лайков в твиттере: с 9 по 17 июля ее твиты собрали 321,7 тысячи лайков и 78,2 тысячи ретвитов. Следом идет Жданов, далее — Яшин, Константин Янкаускас и Геннадий Гудков.

Лидером по упоминаемости в телеграм-каналах также стала Соболь, на втором месте — Яшин, на третьем — Дмитрий Гудков.

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Избирательные комиссии Москвы отказали в регистрации большинству независимых кандидатов. Сейчас у них есть десять дней на подачу жалоб в Мосгоризбирком и суд. На 20 июля намечена согласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы на Проспекте Сахарова.