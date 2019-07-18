Трамп: США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива, передает Bloomberg.

По словам американского лидера, дрон «угрожал безопасности корабля и экипажа». Трамп призвал другие страны « защищать свои корабли, проходящие через пролив » .

Ранее иранские власти заявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, которы занимался контрабандой нефти зарубежным покупателям.

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Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в марте Трамп объявил о выходе из сделки по сдерживанию ядерных разработок Ирана. В середине июня американские власти обвинили Иран во взрывах на двух нефтетанкерах в Оманском заливе. Тегеран отрицает свою причастность к нападению.

Позднее иранская сторона сообщила об уничтожении американского дрона над Ормузским проливом после того, как беспилотник вошел в их воздушное пространство. По версии США, беспилотник сбили в международном воздушном пространстве.

После этого власти США решили ударить по иранским военным целям, однако передумали «за 10 минут» до запланированного времени. Иранские военные в свою очередь заявляли, что думали вместо дрона сбить летевший рядом американский самолет-разведчик с 35 членами экипажа.