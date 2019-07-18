Администрация Зеленского предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Власти Украины предложили России одновременно освободить руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в фейсбуке сообщила Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского могло бы стать «прекрасным первым шагом» для нормализации отношений между Киевом и Москвой: «В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться».

Журналиста Кирилла Вышинского арестовали в мае 2018 года. Украина обвинила его в государственной измене и публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. Журналисту может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии строгого режима в августе 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявлял голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России, которая длилась более 140 дней.