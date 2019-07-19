В Шереметьево эвакуировали пассажиров Boeing после сигнала о задымлении

В московском аэропорту Шереметьево пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind, летевшего в Ереван, эвакуировали из-за постороннего запаха на борту. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«При разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам», — говорится в сообщении компании.

В Nordwind уточнили, что резервный борт с пассажирами вылетел в Ереван в 05:34 (мск).

По данным МЧС, несколько человек получили травмы при эвакуации. «После поступления сигнала о задымлении воздушное судно Boeing 737 „Москва-Ереван“ прекратило движение. Пассажиры эвакуированы по надувным трапам», — сообшили в ведомстве, добавив, что восемь человек пострадало про эвакуации: они получили ссадины и ушибы.

Информация о задымлении не подтвердилась: возгорания не обнаружено.