СК завершил следствие по делу экс-главы Серпуховского района Шестуна. Ему зачитали обвинение на носилках

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом «Новой» сообщила его жена Юлия Шестун.

По ее информации, в следственный кабинет СИЗО «Матросская тишина» Шестуна конвой вынес на носилках, так как он практически не может самостоятельно передвигаться из-за того, что держит голодовку.

«Ни на чьи вопросы он не реагировал. Только несколько раз, когда его сильно тормошил врач, он что-то нечленораздельное бурчал, похожее, на «мне плохо». Тем не менее врач сказал, что Шестун все понимает, все слышит и ориентируется в пространстве. На основании чего он сделал такие выводы, я для себя понять так и не смог», — рассказал адвокат Андрей Гривцов.

Впервые Шестун объявил голодовку в июле прошлого года, потому что его не допустили к выборам главы Серпуховского района. В феврале он решил ее возобновить. В мае к Шестуну обратились правозащитники и попросили его прекратить голодовку, он ее прервал на 9 суток и с 14 июня вновь отказался от пищи.

По словам родственников, Шестун потерял треть своей массы — сейчас его вес составляет 69 кг от изначальных 96. Кроме того, у него пониженное артериальное давление, температура тела и уровень сахара в крови.

Напомним, Шестуна арестовали в июле 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), затем дело переквалифицировали в крупное мошенничество (ст. 159 УК). Кроме того, его подозревают в легализации полученных преступным путем денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Шестун отрицает свою вину и настаивает, что дело сфабриковано.