В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против сотрудников ФСБ из-за ареста украинских моряков

В Конгресс США внесли законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России». Документ опубликован на сайте одного из его авторов Марси Каптур.

Ограничения предлагается ввести в отношении 24 сотрудников Федеральной службы безопасности России и их ближайших соратников из-за инцидента в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года.

«Конгресс США по-прежнему решительно осуждает опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», – говорится в заявлении.

Авторы законопроекта призвали коллег по палате поддержать их инициативу.

Напомним, 25 ноября прошлого года российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля. Россия утверждает, что Украина заранее не подала заявки на проход судов и те пересекли границу незаконно. Киев заявляет, что заявки были поданы, но их оставили без ответа.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК) против 24 украинских моряков, в настоящее время все они находятся под арестом.

Моряки были в списках заключенных для обмена, которые украинский омбудсмен Людмила Денисова передала своей российской коллеге Татьяне Москальковой. Она обещала попросить президента России Владимира Путина об их помиловании.