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В Екатеринбурге работу художника Покраса Лампаса закатали в асфальт. Глава города пообещал разобраться

Общество

 

В Екатеринбурге на площади 1-й Пятилетки, расписанной художником-каллиграфистом Покрасом Лампасом в рамках фестиваля Stenograffia, начали укладывать асфальт. Об этом сообщает Е1. Часть работы художника была повреждена.

Работа представляла собой крест с отрывком из манифеста Казимира Малевича, ее площадь составляла 6686 квадратных метров. Отмечается, что все работы фестиваля были согласованы с мэрией города.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, работу техники остановили, а рисунок будет востановлен. 

«Район по ушам получит. Там новый зам по благоустройству, решил заняться такой работой. Я сейчас вне Екатеринбурга. Вернусь в город — будем разбираться с ними», — сказал он. 

Представитель фестиваля Евгений Фатеев сообщил, что поврежденный кусок был с каллиграфией, поэтому восстановить его будет не просто.

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