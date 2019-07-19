В Екатеринбурге работу художника Покраса Лампаса закатали в асфальт. Глава города пообещал разобраться

В Екатеринбурге на площади 1-й Пятилетки, расписанной художником-каллиграфистом Покрасом Лампасом в рамках фестиваля Stenograffia, начали укладывать асфальт. Об этом сообщает Е1. Часть работы художника была повреждена.

Художник Покрас Лампас в рамках фестиваля «Стенограффия» сделал в Екатеринбурге на Уралмаше фантастически красивую работу: огромный крест с цитатой из Малевича. Сегодня коммунальщики приехали и замазали ее гудроны. Варвары, что тут сказать. Это ужасно. pic.twitter.com/rw8AxpKhjy — Dmitry Kolezev (@kolezev) July 19, 2019

Работа представляла собой крест с отрывком из манифеста Казимира Малевича, ее площадь составляла 6686 квадратных метров. Отмечается, что все работы фестиваля были согласованы с мэрией города.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, работу техники остановили, а рисунок будет востановлен.

«Район по ушам получит. Там новый зам по благоустройству, решил заняться такой работой. Я сейчас вне Екатеринбурга. Вернусь в город — будем разбираться с ними», — сказал он.

Моя новая работа в Екатеринбурге — масштабный супрематический крест с цитатами из марифеста Казимира Малевича.



Размер работы: 6686 кв.м. на Адрес: Площадь 1-й Пятилетки, Уралмаш, Екатеринбург.

Дата: 0 8 / 0 7 / 1915—019 в 2 0 : 2 4.



Сделано в рамках фестиваля Stenograffia! ➕🔥 pic.twitter.com/6jLe7fNvGm — Покрас Лампас (@PokrasLampas) July 18, 2019

Представитель фестиваля Евгений Фатеев сообщил, что поврежденный кусок был с каллиграфией, поэтому восстановить его будет не просто.