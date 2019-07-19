В Якутске за пропаганду радикального ислама задержали 20 граждан Таджикистана

Сотрудники ФСБ задержали в Якутске 20 граждан Таджикистана за пропаганду запрещенных экстремистских материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, задержанные — приверженцы идеологии радикального ислама. В пресс-службе уточнили, что они собирались в жилом доме на улице Кальвица, 5 в Якутске.

«В отношении задержанных проводится документирование их противоправной деятельности. Двое иностранцев уже выдворены за пределы России с закрытием въезда сроком на пять лет», — рассказали в ведомстве

В ФСБ уточнили, что по адресу, где собирались граждане Таджикистана, находилась так называемая резиновая квартира: там одновременно проживали до 30 человек и было прописано до 40 иностранных граждан.

«Собственники жилплощади были осведомлены о происходящем и в каком состоянии находится их квартира. Но тем не менее желание извлечь выгоду способствовало созданию группы религиозно-экстремистской направленности», — говорится в сообщении ведомства.