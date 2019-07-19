Росстат: 0,1% работающих россиян зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц

В России 11287 человек зарабатывают больше 1 млн рублей в месяц, что составляет 0,1% от общей численности работников страны. Об этом говорится в результатах исследования Росстата, которые проанализировал РБК.

Данная категория работающих россиян является самой малочисленной. Однако с 2017 года она выросла на 38%, тогда Росстат сообщал о почти семи тысячах граждан, зарабатывающих более 1 млн рублей. Средняя зарплата россиян, относящихся к данной категории, равна 2,4 млн рублей (в 2017 году – 2,3 млн). При этом большинство граждан зарабатывают от 33,9 до 40 тысяч рублей (более 2,6 млн человек).

Больше всего работников с зарплатой более 1 млн рублей, по данным Росстата, трудятся в сфере торговли и ремонта транспорта (1960 человек), меньше всего – в сфере водоснабжения и утилизации отходов (13 человек).

Самые высокие зарплаты у сотрудников сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений (5,8 млн рублей в месяц), сказано в исследовании. На втором месте — работники сферы прочих услуг ( более 3,7 млн рублей), на третьем — специалисты в сфере производства нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарств (2,7 млн рублей).

Исследование Росстата не учитывает зарплаты россиян, работающих в теневом секторе, уточнил РБК профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Он отметил, что его объем может достигать 25% рынка. «Необязательно зарплаты в теневой сфере больше или речь идет о сокрытии доходов, однако реальная статистика может показать большую дифференциацию заработных плат», — рассказал Щербаков.

В этом году исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тысячи крупных и средних российских предприятий. Малые и микропредприятия не учитывались.

Росстат также отмечал, что половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, зарабатывает меньше 34 335 рублей. Опрошенные РБК эксперты говорили, что при включении в выборку малых предприятий этот показатель оказался бы еще меньше.