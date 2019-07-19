Суд оштрафовал активиста за несостоявшийся пикет в защиту сквера в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на 10 тысяч рублей оштрафовал активиста Дмитрия Данилина за несостоявшийся пикет в защиту сквера, на месте которого планировали построить храм. Об этом сообщает «Урал. МБХ медиа».

Его признали виновным в нарушение порядка проведения мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Юрист Иван Волков и еще несколько активистов собирались провести 4 июня пикеты в защиту скверу, но мероприятие не согласовали. Поэтому Волков решил встретиться с единомышленниками, чтобы погулять по скверу. Несмотря на то, что никаких плакатов не было, пять человек было задержано.

Ранее Волкова признали виновным в организации акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и арестовали на 9 суток.

В мае в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. После протестов были заведены уголовные дела о массовых беспорядках, оскорблении полицейского и умышленном повреждении забора, который ограждал стройку.