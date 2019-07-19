Глава новосибирского отделения «Альянса врачей» рассказал об увольнении из-за жалоб на нарушения и низкие зарплаты

В Новосибирске уволили заведующего ортопедическим отделением Клинической стоматологической поликлиники №2 Романа Салова после жалоб на нарушения, опасное оборудование и низкие зарплаты. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

Салов является главой областного отделения профсоюза «Альянс врачей». Он заявил, что планирует обжаловать увольнение в суде.

В июне медики обратились в «Альянс врачей» из-за нарушений в поликлинике. Одна из медсестер рассказывала ТВ2, что после публикации видео «Альянса врачей» о ситуации в учреждении главврач ее «вызвала и при всех угрожала засудить за клевету», если видео не удалят.

После этого Салову сделали несколько выговоров, в частности, за то, что после инструктажа по технике безопасности в журнале не расписались трое сотрудников.

«По технике безопасности, его (журнал — ред.) вообще должен вести инженер, иметь специальную подготовку — мне просто повезло, что никого не убило током на том оборудовании, на котором работаем», — сказал медик.

В связи с нарушениями в поликлинике медики обращались в Росздравнадзор и другие инстанции. Инспекция Росздравнадзора, по словам Салова, ни к чему не привела.

Также медики рассказывали, что в поликлинике не выполняется «майский указ» президента Владимира Путина по зарплатам. Горох утверждала обратное.

Напомним, согласно «майскому указу», к 2018 году зарплаты среднего и младшего медперсонала должны были вырасти до 100% от средней зарплаты в регионе. При наличии у медиков высшего образования зарплата должна была составить 200% от средней.

В начале июня Счетная палата заявила, что «майский указ» Путина по повышению зарплат медработников в прошлом году не был выполнен в 50 из 85 субъектах федерации. Однако в Минздраве утверждали, что он выполнен во всех регионах.