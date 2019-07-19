Петербургский центр по борьбе с ВИЧ «Действие» оштрафовали за работу без включения в реестр иноагентов

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал на 300 тысяч рублей «Центр социально-информационных инициатив „Действие“», занимающегося профилактикой эпидемии ВИЧ, за работу без включения в реестр иностранных агентов. Об этом «Новой» сообщил директор организации Валерий Созаев.

«Решение о внесение в реестр мы оспариваем. Сейчас будем оспаривать и это решение о штрафе. Параллельно мы ликвидируем организацию, но продолжаем работать в форме инициативной группы», — уточнил он.

Ранее Созаев рассказывал, что «Действие» через российский Открытый институт здоровья населения получало финансирование от Глобального фонда на проведение форума «Здоровье ЛГБТ-сообщества» и еще нескольких конференций.

Центр «Действие» появился в Санкт-Петербурге в ноябре 2013 года и был зарегистрирован в 2014-м году. Он занимается защитой интересов ЛГБТ-сообщества, профилактикой эпидемий ВИЧ, СПИДа,гепатита, а также инфекций, передающихся половым путем у мужчин, практикующих секс с мужчинами.

В начале сентября Минюст предложил обязать НКО согласовывать с властями программы по профилактике ВИЧ-инфекции, которые финансируют из-за границы или проводятся при участии иностранных источников. Согласно предложению министерства, если организация проведет несогласованное мероприятие, ей грозит ликвидация.