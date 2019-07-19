Более тысячи жителей столицы потребовали признать их подписи в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Более тысячи жителей Москвы подписали заявления с требованием признать действительными их подписи в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом «Коммерсанту» сообщили 11 незарегистрированных кандидатов.

По их словам, заявления, которые они собрали, состояли из личных данных граждан, а некоторые также записали видеообращения на тему: «Да, я ставил свою подпись за этого кандидата». В Мосгоризбиркоме пообещали рассмотреть обращения и признать подписи достоверными, если подтвердится, что их забраковали необоснованно.

Заявления москвичей, опровергающие результаты экспертизы графологов, собирали кандидаты Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Гудков рассказал, что за два дня удалось собрать более 200 заявлений и видеообращений жителей столицы, Соболь отметила, что ее штаб собрал 70 таких обращений.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму 57 заявителям. В их числе Любовь Соболь, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, мундеп района Зюзино Константин Янкаускас, политики Дмитрий и Геннадий Гудковы, член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

Независимые кандидаты назвали отказ в регистрации незаконным и заявили о намерении обжаловать его в суде и Мосгоризбиркоме. В их поддержку 20 июля в Москве на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг.