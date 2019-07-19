Путин встретился с пострадавшими от наводнения жителями Иркутской области

Президент Владимир Путин пообщался с жителями Иркутской области и осмотрел пункт размещения пострадавших от наводнения в Тулуне, сообщает РИА Новости.

В пункте временного размещения в Тулуне президент пообщался с мальчиком Матвеем, который на вопрос о том, готовится ли он осенью пойти в детский сад, ответил: «Он утонул, но его ремонтируют».

Мальчик из затопленного Тулуна рассказал Владимиру Путину, что случилось с его детским садом: "Он утонул". pic.twitter.com/0zuaGIuXd5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 19, 2019

«Это называется простым русским словом – неразбериха», — заявил Путин в ответ на слова жительницы Тулуна о том, что власти региона не внесли ее дочь в список претендентов на выплаты. О проблемах с получением материальной помощи Путину рассказали и другие жители Тулуна.

«Я специально и приехал, чтобы это от вас услышать»: Путин и жители Тулуна pic.twitter.com/c5aap0VyNN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 19, 2019

Кроме того, президент обсудил с ними вопросы выдачи жилищных сертификатов, оценки размера ущерба и получения компенсаций. Путин также поговорил с вице-премьером Виталием Мутко об оснащении и работе в других пунктах временного размещения в области.

По мнению Путина, нужно найти баланс скорости и качества при строительстве жилья, чтобы потом здания «не развалились и не промерзли насквозь». Он пообещал, что власти региона постараются решить проблему тех жителей области, у которых в результате наводнения пострадали дачные дома. Президент отметил, что масштабы наводнения могли быть меньше, если б не массовые незаконные вырубки леса, и пообещал бороться с этой проблемой.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за продолжительных ливней, в нескольких районах в связи с этим ввели режим ЧС. По последним данным, из-за наводнения погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести, госпитализировано 725 человек.

Тулун находится в числе сильно пострадавших от наводнения населенных пунктов. 16 июля городские власти сообщили о стабилизации обстановки. В пунктах временного пребывания Тулуна остаются около 250 человек.