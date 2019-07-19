Беглов пообещал ввести системы видеонаблюдения для борьбы с «туризмом по крышам» Петербурга

Власти Петербурга намерены решить проблемы с «туризмом по крышам» с помощью охранных систем видеонаблюдения и врезных замков. Об этом сообщает Интерфакс.

«Для нас большая проблема — развитие „туризма по крышам“. Частные организации, физические лица организовывают группы туристов и водят по крышам. Прежде всего, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

По его словам, желающие посетить крыши спиливают замки, которые вешают на двери. Поэтому теперь в парадных будут введены системы видеонаблюдения, а чердачные перекрытия будут поставлены под охрану. «Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения», — отметил Беглов.

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О необходимости борьбы с нелегальными экскурсиями по крышам Петербурга Беглов заявил в конце мая. «Это должно быть безопасно. Это должно быть легализовано. Если это нелегальный бизнес, который наносит вред городскому хозяйству, подвергает опасности жителей и гостей нашего города, то это неправильно, с этим нужно разобраться», — сказал он.