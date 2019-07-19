Москвич потребовал возбудить дело против избивших его силовиков на акции у Мосгоризбиркома

Москвич Максим Верхотуров, избитый во время несогласованной акции у Мосгоризбиркома, потребовал возбудить уголовное дело против силовиков. Об этом сообщила «Апология протеста» в телеграм-канале.

Проект отмечает, что Верхотурова избили полицейские при задержании на акции, а затем и в отделении. Впоследствии мужчину госпитализировали с сотрясением головного мозга, также у него были ушибы и ссадины.

Адвокат Ильнур Шарапов уточнил «Новой газете», что заявление было подано вчера. Верхотуров попросил провести проверку в отношении силовиков о превышении ими должностных полномочий с применением насилия (ст. 286 УК).

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Напомним, несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму прошла 14 июля, у здания Мосгоризбимркома, по данным «ОВД-Инфо», задержали почти 40 человек. Из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на Трубной площади в Москве с 15 июля проходят несогласованные акции в их поддержку. 20 июля на проспекте Сахарова пройдет митинг Либертарианской партии из-за ситуации с выборами в Мосгордуму, согласованный властями Москвы.

Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам, в их числе юристы ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин, а также муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас.