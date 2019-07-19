Росстандарт отменил ГОСТ, запрещающий людям с ВИЧ фотографировать младенцев

Росстандарт вернул на доработку ГОСТ, запрещающий людям с ВИЧ фотографировать младенцев в возрасте до 28 дней. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомтсва.

Документ удалили из списка ГОСТов и вернули на доработку в профильный технический комитет. Его планировали ввести в действие с 1 января 2020 года.

Уточняется, что Росстандарт принял такое решение после того, как ведомство получило несколько обращений о том, что ГОСТ нарушает права ВИЧ-инфицированных людей.

Ранее на ГОСТ обратил внимание глава «СПИД. Центра» Антон Красовский. «Пока весь мир работает над дестигматизацией абсолютно незаразного ВИЧ, не передающегося через фотокамеру, Россия только загоняет всех нас куда-то под плинтус. Ад. Такого даже в Саудовской Аравии пока не придумали», — заявил Красовский.

ГОСТ, принятый в июле, устанавливал правила для фотосессий младенцев в студиях, дома, в парках или других местах. Фотографировать новорожденных планировалось запрещать людям с психическими расстройствами, заболеваниями кожи, нарушением координации движений, проблемами со зрением, а также гепатитом, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом. Также съемку запрещено проводить людям, имеющим пристрастие к алкоголю, табаку или наркотикам.