Адвокат фигуранта дела о протестах в Ингушетии рассказал о его избиении в СИЗО Нальчика

Сотрудники СИЗО-1 Нальчика избили Багаутдина Мякиева, который обвиняется в применении насилия к силовикам (ч.2 ст. 318 УК) во время протестов в столице Ингушетии Магасе. Об этом сообщил «Новой газете» адвокат Геннадий Пазов.

Защитник встретился с подзащитным накануне. Пазов рассказал, что, по словам Мякиева, 17 июля его вывели из камеры в коридор, где несколько сотрудников СИЗО стали бить «руками, ногами в разные части тела». После этого Мякиева отвели в медицинский кабинет, где зафиксировали незначительные телесные повреждения. Заключенный отказался подписывать документ, составленный медиками, сославшись на то, что у него были серьезные травмы, которые не указали.

В связи с произошедшим Мякиев написал заявление в прокуратуру Кабардино-Балкарии и в присутствии адвоката передал его через сотрудника СИЗО. Защитник, в свою очередь, написал обращение в прокуратуру и попросил рассмотреть заявление Мякиева, а также принять меры из-за случившегося. «Насколько мне известно, они сейчас этим занимаются», — добавил Пазов.

Напомним, в конце марта в Ингушетии прошли протесты из-за соглашения об изменении административных границ с Чечней. После согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения. В настоящее время по делу о беспорядках на митинге проходят несколько десятков человек, большинство из них находятся под арестом.