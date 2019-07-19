В Москве силовики пришли с обыском к однополой паре, воспитывающей приемных детей

Силовики пришли с обыском к двум мужчинам, которые воспитывают приемных детей. Об этом «Медиазоне» сообщили представители ЛГБТ-группы «Выход» и «Стимул».

По их словам, самих мужчин дома в это время не оказалось, поэтому силовики вскрыли замки и вошли в квартиру. Правозащитники отметили, что те ранее сообщали правоохранительным органам, что сейчас находятся на отдыхе с детьми. Собеседники издания добавили, что мужчин официально на допрос не вызывали и не предупреждали о следственных действиях.

17 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников отдела соцзащиты. По версии следствия, они допустили усыновления геями двух мальчиков. Следователи считают, что один из мужчин «пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

Накануне в пресс-службе департамента труда и соцзащиты Москвы заявили, что не знали «об однополых отношениях усыновителя двух мальчиков из Марьино». В департаменте подчеркнули, что никаких жалоб на семью не получали, а воспитание детей осуществляется в полном объеме: мальчики занимаются с репетиторами, регулярно отдыхают за границей и на даче, занимаются спортом и наблюдаются в частных больницах.