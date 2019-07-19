Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за иностранных спецслужб и НКО

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что работа зарубежных спецслужб и некоммерческих организаций способствует попаданию молодежи под влияние террористов, передает Интерфакс.

«Этому способствуют деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей», — сказал Патрушев на совещании в Петербурге.

По его словам, молодежь склонна попадать под влияние террористов, сект и криминальных авторитетов в силу возраста, мировоззренческих и психологических особенностей. В связи с этим Патрушев предложил блокировать пропаганду экстремизма, насилия и межнациональной розни, «поставив заслон перед деструктивной информацией», особенно в интернете.

Ранее секретарь Совбеза рассказал о борьбе МВД с «манипулированием сознанием» подростков через соцсети. По словам Патрушева, фильтрация интернет-трафика позволила снизить число преступлений, совершенных группами несовершеннолетних.