Суд отменил наказание активисту за участие в конфликте на Шиесе. В тот день мужчина был в другом месте

Архангельский областной суд отменил 80 часов обязательных работ, назначенных активисту Анатолию Бызову за участие в столкновениях с охранниками на станции Шиес, в которых он не участвовал. Об этом пишет 29.ru.

Областной суд выслушал двух свидетелей и приобщил к делу фото- и видеоматериалы, подтверждающих, что 10 мая Бызов находился в Архангельске. В результате материалы дела вернули в районный суд для пересмотра.

Бызова задержали 25 июня, на него составили протокол за участие в массовом пребывании граждан, повлекшее за собой нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). По словам активиста, суд нижестоящей инстанции не принял показания свидетелей о том, что он не только не участвовал в конфликте, но и находился в этот момент в другом месте.

Речь идет о стлкновении на станции Шиес сотрудников частного охранного предприятия и активистов, выступающих против строительства свалки. 10 мая на стройплощадку два вертолета доставили солярку для заправки самосвалов. Местные жители попытались воспрепятствовать разгрузке горючего и были избиты частными охранниками, нанятыми подрядчиком.

Напомним, на станции Шиес уже около года продолжаются акции против строительства мусорного полигона, на котором ежегодно будет захораниваться по разным данным от 500 тысяч до 2,5 млн тонн мусора из Москвы.