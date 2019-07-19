Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» попросил политического убежища в Литве

Экс-гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», попросил политического убежища в Литве. Об этом сообщил агентству Reuters представитель Вильнюсского окружного суда.

Он отметил, что суд санкционировал арест Ружечко на три месяца по требованию прокуратуры Литвы. О его задержании сотрудниками Интерпола накануне сообщили СМИ, Ружечко находился в международном розыске.

Экс-гендиректора «Самаратранснефти-терминала» в мае заочно арестовал суд в Самаре. Всего по уголовному делу о загрязнении в «Дружбе» проходят 13 человек: четверо находятся под стражей, двое — под подпиской о невыезде, еще пятеро — под домашним арестом.

Беларусь сообщила о загрязнении российской нефти в трубопроводе «Дружба» в конце апреля, после этого экспорт в некоторые страны приостановили. Прокачку возобновили после поступления качественной нефти в конце мая. РБК сообщал, что в связи с инцидентом российские компании потеряли около 50 млн долларов.