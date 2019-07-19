Суд в Киеве оставил под арестом главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского

Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, обвиняемому в госизмене.

Суд принял такое решение несмотря на то, что на прошлой неделе Генпрокуратура Украины анонсировала скорое освобождение журналиста из СИЗО. Вышинского могли освободить после того, как в конце июня Конституционный суд Украины отменил положение УК, согласно которому арест был единственной мерой пресечения для проходящих по таким статьям, как госизмена или терроризм.

Перед заседанием президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве обменять Вышинского на режиссера украинского Олега Сенцова, отбывающего срок в России по обвинению в терроризме: «Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно».

При этом сам Вышинский выступает против обмена его на кого-либо. «Обмены не входят в мою компетенцию. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена»,— прокомментировала предложение уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского арестовали в мае прошлого года. Украина обвинила его в государственной измене и публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. Журналисту может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Вышинский является гражданином Украины и России одновременно. Во время одного из заседаний он обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью и заявлял, что откажется от украинского гражданства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста (ст. 144 УК) и о привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (ст. 299 УК).