Рассказавшую о героиновой зависимости героиню статьи «Батеньки» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Героиню текста издания «Батенька, да вы трансформер» о героиновой зависимости Анну Глазову отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом она сообщила «МБХ медиа».

«Дали подписку о невыезде», — сказала она. На своей странице во «ВКонтакте» Глазова сообщила об освобождении из изолятора 17 июля.

Статья «Батеньки», о которой идет речь, была опубликована в декабре прошлого года. В ней рассказывалось про женщину под псевдонимом Тэо, которая, употребляла героин в течение десяти лет. МВД потребовало от Роскомнадзора заблокировать текст, а вскоре его удалили. Через месяц Глазову задержали, при ней нашли «вещество серого цвета, предположительно, героин».

В феврале Глазову арестовали по обвинению незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Ее адвокат рассказывал, что в СИЗО девушка пыталась совершить самоубийство из-за ломки (абстинентный синдром), после чего ее перевели в другой изолятор, но «попыток улучшить ее психиатрическое состояние не было».

В начале июля прокуратура вернула дело Глазовой в полицию «из-за нарушений, допущенных следователем». Адвокат добавил, что Мосгорсуд отклонил его апелляцию на продление ареста подзащитной.