Генерала ФСБ Ткачева допросят по заявлению Шестуна о вымогательстве

Следователи вызвали на допрос главу управления «К» ФСБ Ивана Ткачева для проверки заявления экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, сообщил Интерфаксу адвокат Олег Шляхов.

По его словам, допрос Ткачева состоится на следующей неделе. Сейчас Главное военное следственное управление СК по Москве проводит доследственную проверку по жалобе Шестуна на коррупцию со стороны ряда сотрудников ФСБ. Экс-глава Серпуховского района утверждал, что в том числе Ткачев вымогал у него деньги.

Напомним, Шестуна арестовали летом прошлого года по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), затем дело переквалифицировали в крупное мошенничество (ст. 159 УК). Кроме того, его подозревают в легализации полученных преступным путем денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Шестун отрицает свою вину и настаивает, что дело сфабриковано. Среди заказчиков он называл в том числе Ткачева.

В настоящее время следствие по делу Шестуна завершено. Когда экс-главе Серпуховского района зачитывали обвинение, конвой вынес его на носилках, так как он почти не может самостоятельно передвигаться из-за того, что держит голодовку.