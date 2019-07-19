Путин раскритиковал ход ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

Президент Владимир Путин посчитал неудовлетворительным ход работ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что в пострадавших от наводнения районах плохо организовано информирование местных жителей, неудовлетворительно осуществляются выплаты и производится размещение людей.

«К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — заявил Путин на совещании в аэропорте Братска. Президент также подчеркнул, что местные власти должны исключить «всякое чванство и хамство» и относиться к гражданам с уважением.

Путин в Братске: На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство! К сожалению, люди с этим сталкиваются. Удивительно, но факт! Прошу сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с вниманием pic.twitter.com/cHnFhd3GAW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 19, 2019

Вице-премьер Виталий Мутко на совещании доложил Путину, что полное восстановление жилья пострадавшим планируется завершить в третьем квартале следующего года, так как единовременно построить столько зданий будет сложно. Президент пообещал в сентябре вернуться в Иркутскую область и лично проконтролировать ход восстановительных работ.

«И наконец деньги. Из федерального бюджета деньги пришли — и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением просто сегодня услышал, что <…> даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать?» — заявил Путин и распорядился немедленно решить проблемы с невыплатой помощи местным жителям.

19 июля Путин посетил Иркутскую область и пообщался с пострадавшими от наводнения. Местные жители обсудили с президентом вопросы выдачи жилищных сертификатов, оценки размера ущерба и получения выплат.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за продолжительных ливней, в нескольких районах ввели режим ЧС. По последним данным, из-за наводнения погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. В пунктах временного пребывания города Тулуна остаются около 250 человек.