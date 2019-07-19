«Медуза»: дымовую шашку на митинге за кандидатов в Мосгордуму бросил глава «патриотического» фонда

Дымовую шашку в толпу на митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 15 июля бросил Антон Бузаев — руководитель благотворительного фонда «Антошка», занимающегося патриотическим воспитанием подростков, выяснила «Медуза».

Журналисты по фотографиям с митинга обнаружили его страницу во «ВКонтакте», а после нашли его среди учредителей фонда. На самом мероприятии мужчина, когда попытался скрыться, на вопрос кореспондентки издания о причинах поступка заявил, что «это был не он».

После по телефону Бузаев вновь сказал, что не имел отношения к событиям на Трубной, посколько «уже месяц» якобы находится в Астраханской области. При этом на сайте фонда накануне появилось сообщение о выходе Бузаева из состава учредителей организации «в связи с [его] компрометирующими действиями».

Московские власти признали виновными в броске дымовой шашки на митинге двух других ее участников: 16 июля Дмитрия Сидорова и Эрисхана Гешаева арестовали на трое суток, а в протоколах причиной задержания назывался именно инцидент с шашкой. Оба молодых человека при этом отрицали причастность к нему.

Согласно сайту фонда помощи нуждающимся «Антошки», его сотрудники проводят для подростков экскурсии и встречи «на территории различных силовых ведомств», а также бесплатно водят в аквапарк «социально-незащищенные слои населения». Членами консультативного совета фонда указаны в том числе профессора РАНХиГС, офицеры армии, а также депутат-единорос Елена Панина и выдвигавшийся ранее в Мосгордуму глава школы московского отделения «Единой России» Станислав Башанкаев.