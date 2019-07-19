Роскомнадзор отчитался об удалении из Facebook картинки со свастикой на гербе России
Роскомнадзор сообщил, что соцсеть Facebook удалила картинку, на которой на фоне герба России было изображение свастики. Об этом говорится на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что таким образом выполнили требование Генпрокуратуры, и теперь ссылку на картинку исключат из единого реестра запрещенной информации.
Ранее Роскомнадзор предъявил похожие требования к Instagram и Twitter. От первой соцсети ведомство добивается удаления фотографии с «непристойными действиями с государственным флагом России», а накануне Роскомнадзор отчитался об удалении твита с «оскорблением народа России».
По мнению Генпрокуратуры, все эти посты в соответствии с принятым в конце марте законом «в неприличной форме» выражают «явное неуважение» к обществу, государству или российским государственным символам.