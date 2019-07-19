В Италии задержали экс-владельца одной из крупнейших русскоязычных криптовалютных бирж

Правоохранительные органы Италии задержали экс-владельца криптовалютной биржи Wex (бывшая BTC-e) россиянина Дмитрия Васильева, утверждают источники «Русской службы Би-Би-Си». В посольстве РФ и итальянской финансовой полиции от комментариев отказались.

С чем связано задержание, неизвестно. При этом владельцем старейшей российской криптовалютной биржи BTC-e американская ФБР называла арестованного в Греции россиянина Александра Винника — его экстрадиции по обвинению в отмывании денег добиваются США, Россия и Франция. После ареста Винника в июле 2017 года и блокировки домена по запросу ФБР биржа BTC-e перезапустилась под новым именем Wex.

В ноябре прошлого года Дмитрий Васильев, основатель сингапурской компании-владельца Wex, заявил, что продал биржу бойцу самопровозглашенной ДНР Дмитрию «Морячку» Хавченко. Однако в итоге сделка не состоялась из-за конфликта с анонимным администратором биржи, который отказался передавать ему ключи. Из-за этого торги на бирже прекратились, а владельцы счетов не смогли вывести оттуда свои средства и начали готовить иски в полицию.

В апреле уголовное дело в отношении него завели в Казахстане по подозрению в хищении 20 тысяч долларов у жителя Алма-Аты. До этого уголовное дело завели по жалобе российских клиентов Wex. Отраслевое издание ForkLog писало, что Васильева разыскивают также власти Китая и Беларуси.