В Совфеде решили закрепить понятие «интернет-преступления»

Совет Федерации поддержал идею уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой определить понятие «интернет-преступления», сообщает ТАСС.

Такое предложение Москалькова внесла в проект доклада о деятельности омбудсмена за 2018 год. Уполномоченная по правам человека считает необходимым в ближайшее время определить, что считается преступлением в интернете «во избежание необоснованного усечения права на свободу слова и привлечения граждан к необоснованной уголовной и административной ответственности».

«В докладе высказано заслуживающее внимания предложение об определении понятия преступления в интернет-пространстве (интернет-преступления), а также предложение о качественном правовом регулировании использования различных мессенджеров», — считает комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Сенаторы также одобрили идею усовершенствовать правовое регулирование работы различных мессенджеров. В комитете объясняют, что большинством таких ресурсов владеют не государства, а коммерческие компании, поэтому возможности повлиять на их работу «объективно ограничены».

Москалькова отметила нечеткость законодательных норм в этой сфере и подчеркнула, что некоторые мессенджеры не требуют авторизации через номер телефона, а порядок регулирования корпоративных программ и вовсе не определен законом.