В Москве на Трубной площади возобновилась акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В Москве началась пятая по счету несогласованная акция под лозунгом «За право на выбор» с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. На Трубной площади собрались уже около трехсот человек, в том числе кандидаты Илья Яшин и Елена Русакова.

Независимые кандидаты решили не признавать отказ в регистрации до окончания всех стадий апелляции — от Мосгоризбиркома до ЦИКа. Они убеждены, что подписи избирателей признаны недействительными незаконно. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая держит голодовку шестой день, уже подала сегодня жалобу в МГИК на отказ в регистрации.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Одновременно с этим волонтеры от штаба Алексея Навального, Либертарианской партии и других кандидатов сейчас проводят одиночные пикеты у более чем у 20 станций метро проходят. Они призывают выходить на согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов, который пройдет 20 июля в 14:00 на Проспекте Сахарова.

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С идеей каждый день выходить на Трубную площадь, где в период подписной кампании находился Центр сбора подписей команды Навального, выступил Илья Яшин. Он сделал это 14 июля возле мэрии, во время несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму, которая началась закончилась разгоном протестующих у Московского горизбиркома и задержанием почти 40 ее участников.