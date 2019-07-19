СК возбудил дело о халатности чиновников из-за гибели 25 жителей Иркутской области при наводнении

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности чиновников во время паводков в Иркутской области, из-за которых погибли 25 человек (ст. 293 УК). По требованию главы СК Александра Бастрыкина его материалы передали в центральный аппарат ведомства.

Решение было принято в Братске после экстренного совещания по паводку. В Иркутскую область 19 июля прибыл и президент Владимир Путин, который раскритиковал действия местных чиновников. По его мнению, они недостаточно информировали местных жителей о паводках, а после — допускали перебои с выплатами. Путин также посетил наиболее пострадавший от наводнений Тулун и пообщался с его жителями.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за продолжительных ливней, в нескольких районах ввели режим ЧС. По последним данным, из-за наводнения погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. От воды пострадали более 10 тысяч жилых домов, ущерб региону власти оценили в 29 миллиардов рублей.