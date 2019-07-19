Иран захватил британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Патруль Корпуса стражей исламской революции Ирана объявил о задержании в Ормузском проливе британского нефтяного танкера Stena Impero «за несоблюдение международных законов». Заявление ведомства приводит агентство Tasnim.

Судно с 23 моряками на борту перестало выходить на связь около 18:00 мск после того, как к нему в проливе, в международных водах, приблизились неизвестные катера и вертолет. «В настоящий момент мы не можем связаться с экипажем, танкер движется на север к берегам Ирана», — говорится на сайте зафрахтовавшей его шведской компании Stena Bulk. Согласно данным сервиса MarineTraffic, он приближается к острову Кешм, где находится база Корпуса стражей революции.

Несколько дней ранее Иран задержал другой нефтяной танкер, шедший под флагами Объединенных Арабских Эмиратов. Решение объяснили тем, что на нем якобы перевозили «миллион литров контрабандного топлива». В начале июля на попытку захвата иранскими военными британского нефтетанкера жаловались США и Великобритания — эти обвинения в Тегеране отрицали.