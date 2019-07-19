РБК: границы Большого Арктического заповедника изменят для работ угледобывающей компании

Минприроды изменит границы Большого Арктического заповедника в Красноярском крае, чтобы Арктическая горная компания (входит в «Востокуголь» Дмитрия Босова) смогла вести там добычу. Соответствующий документ уже находится на регистрации в Минюсте, сообщили источники РБК.

Из заповедной территорию исключат охранную зону кластера «Бухта Медуза» — к 2024 году компания планирует добывать там 19 миллионов тонн угля. Компания также построит в бывшей заповедной зоне угольный терминал «Чайка» в порту Диксон для вывоза угля по Северному морскому пути (СМП).

Минприроды пошло на это, несмотря на разбирательства между «Востокуглем» и Росприроднадзором в прошлом году: компанию обвинили в незаконной добыче угля на Таймыре и оштрафовали, а после ФСБ завела дело на руководство Арктической горной компании. Новые угольные разрезы позволят загрузить СМП и исполнить «майские» указы президента об увеличении грузооборота там с 17 до 80 миллионов тонн к 2024 году, объясняет РБК.

Находящийся на территории полуострова Таймыр Большой Арктический заповедник, площадью около 4,2 миллиона гектаров, считается крупнейшим в Евразии. Заповедник состоит из семи кластерных участков, на его территории находятся несколько природных заказников.