«Би-би-си»: хакеры взломали сайт «тайного подрядчика ФСБ». Компания работала над деанонимизацией пользователей Tor

Хакеры взломали серверы московской компании «Сайтэк», которая могла непублично работать над 20 IT-проектами по заказу российских спецслужб и ведомств, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на документы компании.

Взлом произошел 13 июля, тогда же хакеры опубликовали в твиттере пост, согласно которому большая часть информации с компьютера компании была удалена. Затем они отправили документы «Сайтэка» журналистам нескольких изданий. Из этого архива следует, что компания могла непублично выполнять как минимум 20 IT-проектов для российских спецслужб и ведомств, пишет «Би-би-си».

Согласно документам, «Сайтэк» в 2012 году разработал программу для деанонимизации пользователей браузера Tor, который используется для обхода блокировок и доступа в даркнет. По данным издания, более ранняя версия проекта касалась сбора данных о пользователях Facebook, MySpace и LinkedIn. Одной из последних разработок «Сайтэка» издание называет программу, которая позволяет в ручном режиме убирать из системы Федеральной налоговой службы сведения о находящихся под гозащитой или госохраной.

Издание называет «Сайтэк» «тайным подрядчиком ФСБ», так как большинство заказов компания выполняла для войсковой части, предположительно входящей в состав 16-го управления ФСБ по радиоэлектронной разведке. Отмечается, что заказчик в документах не указан, но упоминается постановление правительства об оборонном госзаказе. «Би-би-си» пишет, что подобные тендеры в основном проводят спецслужбы и армия.

«Би-би-си» не удалось связаться с хакерами, которые заявили о взломе сайта компании, ФСБ за запрос издания не ответила.