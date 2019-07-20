Саудовская Аравия заявила о готовности разместить в стране американских военных

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд дал согласие на размещение в стране американских военных для укрепления безопасности региона, передает агентство SPA.

По данным источника Reuters, США планируют отправить в страну 500 военнослужащих. В Пентагоне заявили, что отправка военного контингента необходима для «обеспечения дополнительного сдерживания на фоне новых угроз». Reuters отмечает, что речь идет об обострении отношений Вашингтона и Ирана.

Американо-иранские отношения ухудшились после того, как в марте президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по сдерживанию ядерных разработок Ирана. В конце июня стало известно о планах США направить на Ближний Восток тысячу военных из-за ухудшения отношений с Ираном, но тогда не уточнялось, где именно Пентагон хочет их разместить.

18 июля Трамп сообщил, что американские военные сбили беспилотник Ирана в районе Ормузского пролива. По его словам, «угрожая безопасности корабля и экипажа», дрон слишком сильно приблизился к кораблю США и игнорировал предупредительные сигналы. При этом в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что ничего не знают о потере беспилотника.