Михаил Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховую раду

Михаил Саакашвили снимает свою партию «Рух новых сил» («Движение новых сил») с участия в выборах в Верховую раду Украины. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Саакашвили подчеркнул, что у «Движения новых сил» фактически не было возможности для проведения избирательной кампании, так как Центризбирком Украины долго не регистрировал партию и блокировал ее счета. Он утверждает, что из-за этого большинство граждан страны до сих пор не знает, что его партия вообще собиралась идти на выборы. Саакашвили призвал своих сторонников голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, «Слуга народа» не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство», — заявил Саакашвили.

Согласно результатам последнего соцопроса группы «Рейтинг», партию «Слуга народа» на будущих выборах готовы поддержать 49,5% украинцев. Рейтинг «Движения новых сил» не достигал 2%, в то время как для преодоления проходного барьера требовалась поддержка 5% граждан.

Далее в рейтинге идут партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.

Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля. Они будут производиться по смешанной системе: половину депутатского корпуса изберут по партийным спискам, а другую половину — в мажоритарных округах. Зеленский ранее предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер с 5% до 3%, но Рада не включила проект в повестку дня.