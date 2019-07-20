Хакеры взломали электронную почту и твиттер Скотланд-ярда

Хакеры взломали электронную почту и страницу лондонской полиции в Twitter. От имени Скотланд-ярда публиковались посты и отправлялись «необычные сообщения», передает «Би-би-си».

В твиттере Скотланд-ярда, на который подписаны 1,2 млн человек, появились записи с оскорблениями в адрес полицейских и призывами освободить из тюрьмы рэпера Digga D, однако позже они были удалены. Представитель Скотланд-ярда подтвердил взлом аккаунта лондонской полиции.

«Пожалуйста, игнорируйте любые твиты, пока мы не удостоверимся, что аккаунт снова находятся под официальным контролем», — сказал он.

В июне хакеры взломали страницу в Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева. Тогда от его лица в английской версии аккаунта опубликовали пост с бессмысленным набором слов и букв в ответ на твит посла Ирака в Москве Хайдара Хади.