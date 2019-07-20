СМИ сообщили об увольнении главы «банковского» отдела следственного главка МВД Москвы после ареста Черкалина
Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы. Об этом сообщают источники РИА Новости и РБК.
По их словам, ее увольнение совпало по времени с арестами Кирилла Черкалина, главы «банковского» отдела управления «К» ФСБ, и двух отставных полковников спецслужбы.
Один из собеседников сказал РИА Новости, что Цыпина вышла на пенсию. По словам другого источника, она стала объектом наблюдения «в том числе» из-за дела Черкалина, в связи с чем и решила уволиться.
Цыпина служит в московском следствии с 2005, передает агентство. Она начинала с должности следователя одного из территориальных отделов, а потом возглавила экономический отдел следственной части ЮЗАО. В интервью газете «Петровка, 38» она говорила, что занимается в том числе делами, связанными с хищениями средств банков и незаконной банковской деятельностью — так называемым «обналом».
Черкалина и двух его коллег задержали в конце апреля по обвинению в вымогательстве (ст. 159 УК) у бизнесмена Сергея Гляделкина 490 млн рублей. По версии следствия, фигуранты дела сказали предпринимателю, что могут привлечь его к уголовной ответственности, и тот согласился передать им свою долю в уставном капитале компании. При обысках у них нашли 12 млрд рублей наличных денег и драгоценностей. Два предполагаемых сообщника Черкалина объявлены в международный розыск.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что из-за дела Черкалина уволился и уехал за границу замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников. По данным газеты, следователи заинтересовались им после того, как нашли в телефоне у Черкалина переписку с Мирошниковым. По официальной версии, он покинул должность «по состоянию здоровья».