«Ъ»: в Нижнем Новгороде арестовали бизнесмена по делу о мошенничестве при строительстве оборонного завода, где производят С-400

Нижегородский районный суд арестовал до 8 сентября владельца компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве объектов завода, который производит элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, в 2013 году компания Дегтярева выиграла тендер на строительство завода 70-летия Победы концерна «Алмаз-Антей», стоимость контракта превысила 2 млрд рублей. «Коммерсант» отмечает, что спустя два года с «ВИП-Стройинжиниринг» заключили дополнительное соглашение на 545 млн рублей, однако контракт полностью так и не был выполнен.

Тем не менее в 2016 году завод открыли — он производит в том числе элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500, «Витязь» и радиолокационные комплексы «Небо-М» и «Ниобий». Предполагаемый ущерб от действий Дегтярева превысил 250 млн рублей, добавляет газета.

«Коммерсант» пишет, что в 2015 году Дегтярева приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве объектов космодрома Восточный. Дегтярева и трех его подчиненных также оштрафовали на миллион рублей каждого. В прошлом году Мосгорсуд переквалифицировал дело и снизил сроки заключения почти в два раза. В апреле 2019 года Дегтярев вышел на свободу.