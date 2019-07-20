Минпромторг предложил разрешить магазинам не считать пиво алкоголем

Министерство промышленности и торговли предлагает вывести пиво из-под ограничений на розничную торговлю алкоголем и вернуть ему самостоятельный статус. Об этом сообщает РБК, изучив проект стратегии развития торговли на 2019-2025 год.

Авторы документа предлагают вывести «пиво и пивоваренную продукцию с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции». Согласно документу, эту меру могут распространить и на общественное питание.

Минпромторг планирует в ближайшее время направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.

Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году, позже вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках. С 2012 года к алкоголю относят все напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса.