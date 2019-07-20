После боя в США российского боксера Максима Дадашева госпитализировали с отеком мозга. Ему сделали трепанацию черепа

В США врачи провели операцию по трепанации черепа российскому боксеру Максиму Дадашеву, которого госпитализировали с отеком мозга после боя в Оксон Хилле, штат Мэриленд. Об этом сообщает РИА Новости.

Dadashev Undergoes Two Hour Surgery, Part of Skull Removed https://t.co/f4JdDRvDwL pic.twitter.com/ezJcEXzSKT — BoxingScene.com (@boxingscene) July 20, 2019

«Максим Дадашев перенес двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы. Ему сделали трепанацию черепа (чтобы ликвидировать отек). Сейчас он восстанавливается. Долгосрочный прогноз неизвестен», — пишет в своем твиттере журналист ESPN Стив Ким.

Максим Дадашев 19 июля участвовал в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. После 11 раунда бой приостановили по просьбе команды россиянина. Дадашев потерял сознание, после чего его увезли в больницу.

Это стало первым поражением в карьере 28-летнего Дадашева. До этого он победил в 13 боях, 11 из которых выиграл нокаутом. В любительской карьере он становился серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.