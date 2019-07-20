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После боя в США российского боксера Максима Дадашева госпитализировали с отеком мозга. Ему сделали трепанацию черепа

Спорт

 

В США врачи провели операцию по трепанации черепа российскому боксеру Максиму Дадашеву, которого госпитализировали с отеком мозга после боя в Оксон Хилле, штат Мэриленд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Максим Дадашев перенес двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы. Ему сделали трепанацию черепа (чтобы ликвидировать отек). Сейчас он восстанавливается. Долгосрочный прогноз неизвестен», — пишет в своем твиттере журналист ESPN Стив Ким.

Максим Дадашев 19 июля участвовал в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. После 11 раунда бой приостановили по просьбе команды россиянина. Дадашев потерял сознание, после чего его увезли в больницу.

Это стало первым поражением в карьере 28-летнего Дадашева. До этого он победил в 13 боях, 11 из которых выиграл нокаутом. В любительской карьере он становился серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

Теги:
травма, бокс, kb
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