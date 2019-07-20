Центробанк предложил ограничить покупку иностранных облигаций с 2021 года

Последняя версия поправок к законопроекту о категориях инвесторов предусматривает запрет для играющих на бирже без специальной квалификации инвестировать в иностранные облигации без тестирования у брокера или другого финансового специалиста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту Центробанка, все инвесторы будут считаться «особо защищаемыми», и их ограничат в инструментах для инвестиций. РБК отмечает, что для инвестирования в более широкий круг ценных бумаг придется получить повышение категории, для чего необходимо повысить квалификацию или накопить как минимум 400 тысяч рублей. При этом ЦБ допускает в новой версии документа поднятие этой планки до 1,4 млн рублей.

Законопроект ЦБ направлен на защиту инвесторов от возможных убытков. РБК подчеркивает, что документ предусматривает новую градацию участников рынка и вводит вместо двух категорий (квалифицированные и неквалифицированные) — четыре.

Авторы законопроекта предлагают разрешить инвесторам покупать без тестирования только допущенные к организованным торгам и включенные в котировальные списки бумаги. Если они не включены в списки, то их приобретение без тестирования позволят, если кредитный рейтинг эмитента не ниже установленного советом директором ЦБ.

Кроме того, ценные бумаги разрешат покупать при заключении договоров кредитования под их залог (РЕПО). Четвертая категория предполагает покупку без тестирования не ограниченных в обороте инвестиционных паев в паевых инвестиционных фондах (ПИФах).

Согласно данным Минфина США, в декабре Россия нарастила вложения в американские гособлигации. Так, за месяц их сумма выросла на 402 млн долларов и достигла 13,2 млрд долларов.