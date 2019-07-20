В Москве 10 тысяч человек вышли на согласованную акцию за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в городскую думу

В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг «За допуск на выборы», организованный Либертарианской партией. Акция заявлена как протест против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На проспект Сахарова, по данным проекта «Белый счетчик», пришли десять тысяч человек, люди продолжают приходить. На входе выдают свистки, баннеры с именами независимых кандидатов, плакаты «Я имею право на выбор».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от «Яблока».

Кандидаты намерены обжаловать это решение: они будут подавать апелляции в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК. Любовь Соболь, которая уже седьмой день держит голодовку, накануне подала жалобу в МГИК.

Протестные акции начались в прошлое воскресенье со встречи избирателей с кандидатами в Новопушкинском сквере. Протестующие дошли до здания мэрии Москвы, а потом до Мосгоризбиркома. Кандидаты требовали встречи с председателем комиссии Валентином Горбуновым. Митинг закончился разгоном его участников: были задержаны 38 человек.

У здания мэрии Илья Яшин предложил проводить ежедневные акции на Трубной площади, где находился Центр сбора подписей команды Навального. С понедельника по пятницу каждый вечер, в 19:00 люди встречались на Трубной. Кандидаты выступали с трибуны — после них выступать могли все желающие.