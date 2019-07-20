Великобритания рекомендовала своим кораблям не заходить в Ормузский пролив

Кризисный комитет Великобритании Cobra рекомендовал государственным кораблям «держаться подальше» от района Ормузского пролива после задержания Ираном британского нефтяного танкера Stena Impero. Об этом сообщает The Telegraph.

«Мы все еще глубоко обеспокоены неприемлемыми действиями Ирана, которые бросают вызов международной свободе судоходства», — заявил представитель британского правительства.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант подчеркнул, что, если Иран не исправит ситуацию, Лондон ответит «продуманно и жестко». Он также пригрозил иранским властям «серьезными последствиями».

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Патруль Корпуса стражей исламской революции Ирана накануне объявил о задержании в Ормузском проливе британского нефтяного танкера Stena Impero. Это объяснили тем, что судно проигнорировало сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого корабля.

В экипаже задержанного судна трое россиян. Посольство России в Тегеране пока не установило с ними связь, сообщает РИА Новости. Агентство передает, что это два вторых механика и один электромеханик. На борту задержанного танкера остаются все 23 члена экипажа.

Великобритания также заявила о захвате Ираном танкера британской компании, который шел под флагом Либерии, но Тегеран это отрицает.

Ранее Иран задержал нефтетанкер, шедший под флагами Объединенных Арабских Эмиратов якобы с «миллионом литров контрабандного топлива». В начале июля о попытке захвата КСИР британского судна заявляли США и Великобритания, однако в Тегеране это опровергают.