В Москве задержали нескольких участников акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В Москве на проспекте Сахарова у входа на согласованную акцию в поддержку кандидатов в Мосгордуму задержали нескольких человек. Журналисты moloko plus сообщили о четырех задержанных, «ОВД-Инфо» также — о задержании зашедшего за ограждение мужчины.

Первых двух девушек задержали около 15:00, писало moloko plus. Одну из них несли на руках четверо бойцов Росгвардии, уточнил корреспондент «Новой». Ближе к концу акции полицейские увели еще одну девушку, а трое росгвардейцев и один полицейский унесли также на руках неизвестного мужчину (видео задержания опубликовало агентство «Москва»). Организаторы рассказали РИА Новости, что якобы именно он управлял дроном, который упал около полицейских.

После окончания митинга полицейские задержали на Сахарова подростка Дамира М. с бутылкой энергетического напитка в руке, сообщил телеграм-канал Avtozak Live, а также неизвестного мужчину, которого повалили на землю, — кадры его задержания опубликовал фотограф Валерий Теневой.

Митинг начался в 14:00 и продолжался около двух часов. По подсчетам «Белого счетчика», на проспект Сахарова вышли более 22 тысяч человек. Полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.

Во время своего выступления политик Алексей Навальный предложил провести следующий митинг в субботу, 27 июля, у здании московской мэрии, в случае если независимым кандидатам окончательно откажут в регистрации даже после всех обжалований. После его поддержали и другие выступавшие.

Акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму начались 14 июля со «встречи с избирателями» у здания Московского горизбиркома — во время разгона задержали почти 40 человек, некоторым из них потребовалась госпитализация. После этого митинги ежедневно проходили на Трубной площади.