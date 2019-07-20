Во Владивостоке Sukhoi Superjet 100 сел с треснувшим лобовым стеклом

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Южной Кореи, приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила ТАСС пресс-служба компании.

Верхний слой стекла в кабине пилотов растрескался во время полета, на это обратили внимание ближе к концу движения. Лайнер с 69 пассажирами и 7 членами экипажа успешно приземлился, и сейчас его осматривают техники.

В мае Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся при выполнении экстренной посадки в Шереметьево, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Приоритетной версией крушения Росавиация назвала «человеческий фактор», а не неисправность борта и не стала приостанавливать полеты этой модели. Власти также не посчитали это поводом для прекращения ее производства.