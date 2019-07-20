Иркутские чиновники отчитались о выплатах «почти 99 процентам» пострадавших от паводков после критики Путина

Положенные выплаты в 10 тысяч рублей получили «почти 99 процентов» из 38 тысяч пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщили губернатор Сергей Левченко и пресс-служба областной администрации. Оставшиеся около 800 человек «выехали или находятся у родственников».

Еще почти 4 тысячи жителей затопленных районов за частичную потерю имущества получили по 50 тысяч рублей, а 11 тысяч человек за полную его потерю — по 100 тысяч, отчитались иркутские чиновники. 77 человек получили также в качестве компенсации за вред здоровью от 200 до 400 тысяч рублей, а семьям 18 погибших выделили по 1 миллиону рублей.

Накануне регион для экстренного совещания посещал президент Владимир Путин, который также встретился и с жителями наиболее пострадавшего от паводков города Тулуна. «Я с удивлением просто сегодня услышал, что <…> даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили. Это что такое?» — заявил он на встрече с отвечавшим за ликвидацию последствий вице-премьером Виталием Мутко.

Путин также обвинил иркутские власти в недостаточном информировании местных жителей о паводках и проблемах при размещении пострадавших во временном жилье. После этого стало известно, что расследование уголовного дела о халатности чиновников передали в центральный аппарат СК. Всего с начала паводков в июне погибли 25 человек, а еще семеро числятся пропавшими без вести.