«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун». В Мосгоризбиркоме ответили на предложение Навального о митинге у мэрии

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в ответ на предложение политика Алексея Навального провести митинг возле здания мэрии Москвы заявил, что на избиркомы «бесполезно давить». Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», — сказал он.

Ранее сегодня на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку кандидатов в Мосгордуму. На нем Навальный предложил провести следующий митинг в субботу, 27 июля, у здании московской мэрии, в случае если независимым кандидатам окончательно откажут в регистрации даже после всех обжалований. После его поддержали и другие выступавшие.

Акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму начались 14 июля со «встречи с избирателями» у здания Московского горизбиркома — во время разгона задержали почти 40 человек, некоторым из них потребовалась госпитализация. После этого митинги ежедневно проходили на Трубной площади.