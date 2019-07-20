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Первого заместителя главы самарского ФСИН арестовали по делу о взятке

Политика

 

Суд Самарского района Самары арестовал на два месяца первого заместителя начальника регионального управления ФСИН Дениса Шматова по делу о получении взятки в 520 тысяч рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Следственного комитета.

Как пишет СК, сотрудники ФСБ задержали его накануне после получения денег, которые предназначались на улучшение условий нескольких заключенных женской ИК-15. По данным депутата Александра Хинштейна, его взяли с поличным. 

Шматов стал первым замглавы самарского управления ФСИН в 2016 году, до этого несколько лет возглавлял его отдел собственной безопасности. Службу в уголовно-исполнительной системе он начал в 1996 году, говорится на сайте ведомства.

Теги:
задержания, самарская область, фсин, va
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